Nariz, pómulos y ahora pecho: Mahi enseña el resultado de su tercer retoque estético en un mes: "Me puse lolas"

Mahi reacciona al ver su nuevo pecho

Tanto ha sido así, que la de Granada no ha tardado en conectarse a las redes sociales para informar a sus más de 300.000 'followers' de que se encontraba en perfecto estado. "Holi de fresi. Me puse lolas. No os preocupéis por mí, estoy estupenda. Estoy un poco así...pero estoy maravillosa y deseando contar todo. Iba asustada y ¿para que? Si esto ha sido maravilloso", ha asegurado la 'influencer' y diseñadora a través de unos 'stories' de Instagram tumbada en la camilla de la clínica y recuperándose y descansando en el postoperatorio. "¿Te puedes creer? Y además qué cara tengo eh...¡Si parece que me he hecho una limpieza facial! Estoy estupenda", ha presumido en su perfil de Instagram.