Jorge Javier Vázquez muestra su cambio físico y sus seguidores le aplauden: "Recordad, se acerca la Navidad"

Desde el "me meo" de Bibiana hasta el "no puedo con la vida" de la exconcursante de 'GH' Carolina Sobe. Nadie ha querido dejar pasar la oportunidad de comentar la foto del presentador de Telecinco. En cuestión de horas, la foto se ha llenado de mensajes y piropos para el conductor de programas de televisión, una foto que ya acumula cerca de 20.000 'likes'.

El cambio físico de Jorge Javier Vázquez

Era también en esa entrevista en la que el presentador de 'Sálvame' comentaba que por fin había sido consciente de lo importante que es llevar una buena alimentación y seguir unos hábitos saludables para estar en forma. De hecho, afirmaba que si lo hubiera sabido antes no se habría hecho ningún tipo de operación estética. "Me he hecho varias liposucciones, pero no hay nada mejor que una dieta sana", explicaba.