Jonathan 'GH' escribe una carta tras confesar que le fue infiel a Yoli: "Cada persona es un mundo"

Los seguidores de Jonathan 'GH' opinan sobre su infidelidad a Yoli

"Te recuerdo que estás en un programa pidiendo perdón a Yoli y estás exponiéndote a que la gente opine de ti. Si no te gusta, ponte a trabajar en otra cosa. No te dediques a ser un personaje público", "no entiendo por qué arces esto ahora...¿Es necesario? ¿Por qué remueves lo que ya es agua pasada?", "Yoli se enamoró y tú no. Creasteis una bonita familia y viviste momentos felices llegando a sentir cariño pero sin amarla. Al dejarla te has encontrado solo y vacío con las chicas que conocías porque ninguna te quería como ella", u "otra vez intentas justificar el final de tu relación y tu error con el hecho de que ella se volcó en su trabajo y vuestros caminos se separaron...No entiendo nada", son algunos de los mensajes negativos que ha recibido Jonathan, pues han sido muchos los fans de Yoli que le han reprochado su manera de actuar con ella.