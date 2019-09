Yoli 'GH' se sincera tras la confesión de infidelidad de Jonathan: "No me gusta que me veáis así"

Yoli 'GH' se confiesa entre lágrimas tras conocer la infidelidad de Jonathan

En un intento de recuperar a su familia, el exconcursante de 'GH' ha decidido sincerarse al 100% con la madre de su hija y admitir todos los errores del pasado removiendo lo que para la de Albacete ya era agua pasada. "Yo presuponía todo lo que me contó Jonathan pero él, hasta día de hoy, no me había dicho la verdad..", ha explicado.