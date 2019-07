Jonathan 'GH' y Niedziela no se esconden y hacen público su tonteo: "Deja ya de malvivir"

Jonathan, que publicaba un vídeo relajándose en un spa, ha recibido el comentario de Niedzela: "¡Deja ya de mal vivir!", ha escrito la gimnasta. "¡Jamás!", ha respondido el valenciano. Pero esto no ha sido todo, pues no ha sido el único mensaje que le ha escrito la exgranhermana. "Eres muy guay", le ha piropeado Niedziela.

El exconcursante de 'GH' recibe las críticas de sus seguidores

Toda esta situación ha pillado por sorpresa a los seguidores de Jonathan, que le han recriminado haber hecho pública su cita amorosa. "Eres bastante falso. Te has excusado en que por culpa de las redes sociales tu historia con Yoli acabó y ahora vas tú, y empiezas a publicar tus citas...", "Ahora que Yoli rehace su vida, ¿subes los vídeos que tanto te molestaban?", "No entiendo cómo puedes subir esto", "No lo estás haciendo bien... ¿No era que no te gustaban las redes sociales? ¡No entiendo nada!", son algunos de los comentarios que se han podido leer en las publicaciones de Jonathan.