Jonathan 'GH' se va de vacas con la hermana de Yoli y su hija: "Mis más mejores aventureras"

La relación entre Jonathan y Yolanda acabó hace meses, pero lo cierto es que tras el cara a cara que mantuvieron en 'mtmad', del que no salieron para nada bien parados, parece que la relación entre ellos no es mala del todo. Si lo fuera, el exconcursante de 'GH' no se habría llevado a Valentina, la hermana de Yoli, junto a su hija a pasar unos días a Benidorm como hemos podido ver en sus redes sociales.