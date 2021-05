Sin ser muy dado a hablar de su vida privada, Jorge Javier ha compartido sus sentimientos: "Mi madre ya está vacunada y, después de más de un año sin acercarme a ella, le he podido dar un beso. Un beso sin mucho condimento, no vaya a ser que la liemos, pero el caso es que después de un año la he podido tocar", ha escrito el presentador de 'Supervivientes' acerca de este emotivo reencuentro.