Jesús Vázquez vuelve un día más en 'El método Vázquez by Fitbit', a su canal de mtmad. El presentador, que trata en este espacio de compartir 'su método' para llevar una vida sana, ha tratado en este nuevo episodio un tema fundamental: la salud mental. Y para ello, ha contado con la ayuda de un invitado de excepción, Jorge Javier Vázquez , quien se ha abierto en canal y con quien ha tratado temas como la gestión de las emociones, depresión o relaciones de pareja.

De Vázquez a Vázquez, los presentadores han charlado distendidamente sobre estos problemas tan comunes y tan poco tratados en los medios, mientras ponen de manifiesto la importancia de ir a terapia. Jorge Javier se ha sincerado y ha revelado que sin ayuda no habría sido capaz de hacer muchas cosas, entre ellas, aprender a desconectar y a disfrutar de su vida personal dejando de lado el trabajo. Situaciones que en muchas ocasiones las personas no son capaces de gestionar por sí mismas, generan altos niveles de estrés y de ansiedad y acaban pasando factura al cuerpo: "Tuve que dejar una temporada 'Sálvame' por la tensión. Dije, hasta aquí, no puedo más".