Uno de los temas sobre los que se ha pronunciado Jorge ha sido sobre su cambio físico. El presentador de ‘Sálvame’ ha señalado que no va a volver a engordar nunca porque ya se ha habituado a comer de una manera muy sencilla y eliminar los hábitos que hacían que se descontrolase con la comida. Además, ha recalcado que ya casi nunca bebe alcohol: “Antes lo necesitaba para espabilarme y para estar divertido, pero ahora el efecto que me provoca no me compensa”.