Jorge Javier hace autocrítica tras ser acusado de "soberbio": "Transformé esa inseguridad en prepotencia"

Las culpables (para bien) de que Jorge Javier Vázquez haya repensado su concepción de la fama no son otras que Ylenia Padilla y Sofia Suescun . La primera, expulsada in extremis de la casa. La segunda, repescada y recibiendo una segunda oportunidad de la audiencia. Ambas tienen algo en común: son tan queridas como odiadas . Quizá por eso su popularidad les ha jugado alguna mala pasada.

"Escriben sobre mí que soy soberbio, con mal perder y poco habituado a aceptar las críticas"

El presentador asegura sentirse identificado con Ylenia en su forma de enfrentarse a las críticas. Comprendió su comportamiento al abandonar la casa y reaccionar a los abucheos del público. Porque le recordó al miedo a asumir sus errores de sus inicios en la televisión. "Transformé esa inseguridad en prepotencia. Esa fue mi manera de luchar. Y me equivoqué, pero no he sido capaz de reconocerlo hasta que me he sentido seguro en mi trabajo", cuenta.