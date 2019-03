Paz Padilla se emociona al ver cómo reconocen el trabajo de su hija: "Sabía que llegaría lejos"

Más allá de su profesión, uno de los temas que se premian en los Poder de género es la lucha por la igualdad. Y Anna F. Padilla, a través de su timeline de Instagram, ha demostrado que se puede hacer mucho por las mujeres a golpe de post. "Siempre he sido una niña fuerte e independiente, pues he vivido sola con mi madre y ella me inculcó todos esos valores. Por suerte, nunca he vivido grandes desigualdades ni discriminaciones por ser mujer, pero sí situaciones de acoso y muchos momentos donde he pasado miedo. Siempre he crecido en la igualdad y en el poder de la mujer, por lo que ya me consideraba feminista", escribió este último 8 de marzo.