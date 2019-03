Raquel 'GH' se declara a su novio con una foto: "Ya sí que sí para toda la vida"

"Con esto me quedo yo, con mi compañero de vida, de viaje, mi amigo, mi confidente, mi todo", comienza su carta a Charlie Cuellar, que acompaña con una romántica foto de los dos dándose un abrazo después de salir de la casa de 'GH Dúo'. "Gracias por tanto, no tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho por mí. Ya no solo con tu apoyo mientras estaba en 'Gran Hermano', por devolverme la vida... Gracias por tu comprensión, tus besos y tus abrazos a la vuelta", continúa su declaración de amor. Y es aquí, en el final, cuando entra en juego la frase que tantas dudas ha generado. "Gracias por este recibimiento que es ya sí que sí para toda la vida".