Jorge Javier Vázquez posa en bañador tras perder 15 kilos: "Ahora me veo mejor"

El conductor por excelencia de los realities de Telecinco da la bienvenida a los 50 años en su mejor estado físico. “Ahora me veo mejor que nunca”, ha reconocido al catalán en esta entrevista en la que ha asegurado que, en años anteriores, ese descuido físico coincidía con una época en la que no estaba bien anímicamente. “Cuando me veo así recuerdo esos momentos (…) me duele un poco”, ha señalado el presentador de ‘Sálvame’ que ahora se encuentra en una etapa de su vida mucho más reconfortante y sana.