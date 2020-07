Álex Bueno carga contra Fiama y revela el motivo de su ruptura: "Ella miente por quedar bien"

No todo es lo que parece. O eso, al menos, es lo que defiende Álex, que nos ha contado su versión de los hechos en su turbulenta relación con Fiama...porque entre ellos la cosa no terminó de la mejor manera. Tanto es así, que el extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha aprovechado esta entrevista para cargar contra su ex y tirar de la manta en una historia que no conocíamos del todo, ¡hasta ahora!