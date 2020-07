Adara Molinero rompe a llorar y pide ayuda tras descubrir la realidad de su nuevo piso: "Tengo un hijo pequeño"

Esto ha sido lo que ha contado sin poder contener el llanto: "Cuál es mi sorpresa cuando, al llegar, me encuentro con que todos los grifos tienen fugas de agua, la caldera no tiene contador, el timbre está roto y hay un montón de cosas rotas". Adara ha pedido ayuda urgente porque, según ha explicado, ha llamado numerosas veces a las personas que se lo alquilaron y ya ni le "cogen el teléfono".

Adara Molinero, preocupada por su hijo

La madrileña ha aprovechado la visibilidad de sus redes sociales, donde reúne más de 800.000 seguidores, para explicar su situación y pedir ayuda urgente, pues necesita que alguien tome medidas lo antes posible: "Tengo un hijo pequeño, llevo tres semanas ya, he pagado y no sé cómo pueden hacer estas cosas con las personas". La influencer ha señalado que no entiende cómo le han podido alquilar un piso en estas condiciones y que nadie le dé una solución.

Para terminar, la modelo ha querido aclarar que jamás ha hecho algo así y que ha sido su desesperación la que ha hecho que cuente todo a través de su perfil oficial de Instagram: "Yo no publico nunca una cosa así, pero es tal la desesperación que tengo... Tengo un bebé, he pagado un piso y no puedo entrar porque no tengo agua caliente y tengo un montón de cosas rotas. Ya no se qué hacer".