Jorge Javier Vázquez alza su voz y relata su infancia: “Antes de ser maricón era ‘el maricón”

El presentador de 'Sálvame' ha reflexionado sobre el rechazo que le provoca la ola de violencia ante el colectivo LGTBI

Jorge Javier Vázquez comparte su infancia: "Con mi novela recordé el miedo a que mis padres se enterasen cómo me llamaban"

Jorge Javier Vázquez ha escrito una entrada en su blog de la revista Lecturas para dar su opinión sobre el aumento de los casos de violencia homofóbica, como el caso de Samuel, el chico gallego que fue asesinado en la madrugada del sábado 3 de julio por una pandilla de jóvenes de entre 17 y 25 años; un número aún indeterminado de muchachos, la mayoría sin antecedentes penales, y que actuaron en grupo hasta acabar con su vida al grito de ‘maricón de mierda’.

Vázquez, en primera persona y con total sinceridad, ha escrito que ya incluso antes de saber su orientación sexual, antes de tener claro que en un futuro le atraerían los hombres, ya mucho antes de eso, su entorno le etiquetó como ‘el maricón’. “Antes de ser maricón era ‘el maricón’. El caso es que desde muy pequeño me ha acompañado esa palabra y similares: marica, moña, sarasa”, ha comenzado su artículo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

Se trata de un testimonio realmente duro, cuando lo lees desde fuera, aunque no nuevo, ya que lo sufren cantidad de niños y adolescentes de todo el mundo, con el que el presentador de ‘Sálvame’ ha querido exponer su caso, contar su infancia y que reflexionemos todos. "Cuando escribí mi primera novela, La vida iba en serio, y tuve que recordar mis años de infancia, me provocó dolor. Mucho dolor. Recordar el miedo a que mis padres se enterasen de cómo me llamaban. A defraudarlos. A que se sintieran avergonzados por mi culpa".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

En sus líneas, el periodista también ha compartido la soledad que vivió cuando, después de aceptar su orientación, no fue capaz de expresarlo a esas personas que lo rodeaban. “No fui capaz de compartir mi secreto con ningún miembro de mi familia, eran otro tiempos…. A veces me provocaba mucha angustia. Y miedo. Y soledad. Y ansiedad. Pero tengo que decir que no sufrí acoso en el colegio. Que no me pegaron por ser marica. Que lo utilizaban como un insulto, pero no me hicieron la vida imposible”.

Lo que me produce auténtico pavor es que vayan pasando los años y, en vez de avanzar, retrocedamos

Además, en su opinión, estamos sufriendo un retroceso en ese sentido. “Lo que me produce auténtico pavor es que vayan pasando los años y, en vez de avanzar, retrocedamos", ha relatado para después apuntar claramente lo que ha pasado para que lleguemos hasta este punto y para que, tras años de lucha del colectivo LGTBI por sus derechos, como cualquier otro ciudadano, lleguemos hasta un punto en el que parece que volvamos al “oscurantismo”.

Jorge Javier Vázquez: "Los medios hemos dado voz a personajes para sembrar odio"

Vázquez ha sido muy sincero comentado que cree que los medios de comunicación tienen una responsabilidad grande en que la gente “vuelva a tener miedo a salir a la calle” simplemente por su orientación sexual. "Yo tengo varias teorías, pero hay una que me cabrea especialmente porque demuestra que hemos sido muy torpes. Y es que no entiendo cómo hemos sido tan permisivos con esos discursos que atentaban contra nuestra dignidad. Las radios, las televisiones, los periódicos, todos los medios de comunicación hemos dado voz a personajes que se han dedicado a sembrar odio y destrucción.”, ha relatado con sinceridad.

“Si los medios legitimamos esos discursos (los de odio), también legitimamos la violencia. Nos convertimos en cómplices. Una sociedad que no acepte la diversidad es una sociedad echada a perder. Intolerante. Agresiva. A nadie se le obliga a ser gay”, ha reflexionado como crítica.

Según el periodista, nosotros como población tenemos en nuestras manos la posibilidad de cambio: “La obligación de una sociedad comprometida es mirar siempre hacia delante, no repetir errores del pasado y luchar para que, año tras año, década tras década, el ser humano sea cada vez más libre”. Además, el catalán ha dejado claro lo que no debe tolerar el colectivo LGBTI. “Lo que no debemos tolerar es que se nos rechace por nuestra condición sexual. Que no tengamos los mismos derechos que los demás. Que no podamos vivir en libertad, sin miedo. Según Eduard Punset, la felicidad se basa en la ausencia de miedo”, ha explicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)