Desde que estallase el conflicto familiar, el presentador se ha mostrado crítico con la actitud de Rocío Flores. Han hecho por no coincidir por los pasillos de Telecinco y la buena relación que mantenían tras el paso de la influencer por 'Supervivientes' es cosa ya del pasado. "No me gusta la actitud que ha tenido estos últimos meses. Yo esa Rocío Flores no la conocía y no me gusta", ha comenzado diciendo Jorge Javier. En su discurso no ha dudado en mojarse y en hablar también de su nueva compañera de trabajo.