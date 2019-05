Jorge Javier revela cuánto tiempo lleva sin tener sexo y el motivo: "Estoy en época de sequía"

Jorge Javier Vázquez explica los motivos de su "sequía" en el sexo

El presentador de 'GH DÚO' y 'Supervivientes' se ha sincerado en su blog de 'Lecturas' y ha explicado cuál es su relación con el sexo tras el ictus que sufrió hace dos meses y que le alejó de las pantallas para su perfecta recuperación.

Jorge Javier, que siempre se ha caraterizado por su sinceridad, ha hablado del tiempo que lleva sin tener sexo y ha explicado los principales motivos: no tiene ganas y su descontento con las aplicaciones para ligar (su único método viable hasta el momento ya que no sale a ligar ningún bar porque "todavía me molestan los ruidos").

Jorge Javier ha comenzado su reflexión comentando lo siguiente: "Llevo tanto tiempo sin practicar sexo que la próxima vez que lo haga estoy convencido de que sentiré la ilusión del virgen. Pongamos que hace dos meses y medio que no lo hago, semana arriba semana abajo. ¿Estoy que me subo por las paredes? Sinceramente, no"

Pero el presentador también ha explicado que no se siente para nada nervioso ni piensa demasiado por el hecho de no tenerlo. "Me siento muy tranquilo porque, como no tengo ganas, no me invade la ansiedad pensando cuándo y dónde conseguiré atrapar a un caballero", ha comentado el presentador de 'Supervivientes', a la vez que ha comentado: "Es más, ahora que estoy en época de sequía, imagino durante unos instantes cómo será la próxima vez y lo veo como algo imposible. He perdido la práctica y ya no sé cómo se resuelven esas cosas".

Los métodos para ligar que Jorge Javier ya no usa

El presentador no sólo ha hablado de su sequía sexual sino que también ha explicado su descontento con algunas aplicacioes para ligar, donde pasa horas viendo fotos, pero no le llevan a ninguna parte: "Hace bastante que enterré definitivamente el Grindr porque me hacía perder mucho tiempo. Pasaba minutos y minutos muertos viendo fotografías o enredándome en conversaciones que no llevaban a ninguna parte"

Debería salir de caza, pero no tengo el cuerpo para meterme en un antro con música atronadora. Todavía me molestan los ruidos

Pero Jorge también ha reflexionado sobre salir fuera a ligar, aunque cree que todavía no es el momento: "Debería salir de caza, pero no tengo el cuerpo para meterme en un antro con música atronadora. Todavía me molestan los ruidos"

