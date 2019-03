Jorge Javier Vázquez rompe su silencio tras la operación: "Todo comenzó con un dolor de cabeza"

El presentador de 'GH DÚO' comienza su reflexión explicando los síntomas que sufrió desde el miércoles pasado por la noche y hasta cómo vivió el día de la gala: "El miércoles por la noche me voy a la cama con un dolor que empieza a ser insufrible. Durante el jueves el dolor va y viene de manera intermitente y lo paso mal durante la gala: no puedo elevar la voz porque me retumba de manera insoportable en la cabeza".

Jorge Javier también ha relatado las dudas que tuvo durante los días previos al ir al hospital por el insoportable dolor de cabeza, pero no es hasta el sábado a las doce del mediodía cuando el presentador, según ha contado en 'Lecturas', se dirige a urgencias porque no aguanta más y le comentan, tras las primeras pruebas, la afección que puede estar padeciendo: "Calman mi dolor y me hacen un escáner. Ven una manchita en el cerebro que puede ser un problema vascular congénito. Pregunto por lo del tumor. Lo descartan. Qué alivio. Me recomiendan hacerme una resonancia para descartar cualquier problema importante, pero los sábados no las hacen y tengo que quedarme ingresado para estar controlado".

¿De qué han operado a Jorge Javier Vázquez?

"El médico no quiere seguir dándome indicaciones pero sé a lo que se refiere. A partir de aquí me quedo en shock: sé que debo ofrecer informaciones públicas sobre lo que me está sucediendo, pero es que tampoco sé a lo que me enfrento. No es que quiera ocultar información, es que no la tengo. Entré por un dolor de cabeza que tenía pinta de migrañas y ahora me veo metido en una historia rarísima. Y, sinceramente, los médicos me hablan de una operación delicada porque es en la cabeza y no tengo fuerzas para comunicarlo porque entre otras cosas quiero ocultárselo a mi madre", ha comentado en su relato.