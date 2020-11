La reacción del exconcursante de 'La isla de las tentaciones' al descubrir que Adelina y Edu Neira están juntos

José Sanchez ha reaccionado al descubrir que Adelina Seres y Edu Neira están juntos. El exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha pronunciado en las redes sociales y ha hablado sin tapujos sobre su expareja. El guardia civil le ha dedicado unas duras palabras a la modelo y ha asegurado que le ha engañado.

“Estoy cansado, muy cansado y ya no puedo más”, ha comenzado expresando el joven a través de sus historias de Instagram. José ha señalado que intenta tener fuerza para afrontar las cosas con una sonrisa, pero que se es muy difícil que se curen sus heridas si no dejan de hacerlas “sangrar”.

El influencer ha desvelado cómo se siente en el extenso texto que ha compartido en sus redes sociales. “Me parece lícito que cada cual decida rehacer su vida. Simplemente, con tan poco tiempo, despecho y maldad no era necesario. La persona con la que decidí compartir mi vida, casarnos y tener hijos me ha engañado. No se parece nada a la mujer de la que me enamoré”, ha señalado.

La cosa no ha quedado ahí y el guardia civil ha expresado que su exnovia le ha hecho sentirse culpable por cosas que no hacía y que sin embargo está haciendo ella. Todo esto le ha llevado a tomar la decisión de desconectar de las redes sociales. “Me gustaría cerrar la cuenta de Instagram, pero tengo compromisos y colaboraciones y no puedo dejar de cumplir con mis responsabilidades”, ha añadido.

Sus palabras llegan tan solo unos días después de que Adelina y Edu hayan decidido irse juntos a Lanzarote, donde han disfrutado de unos días de descanso. La pareja, que está siendo muy discreta con el tema de su relación, presumió de su viaje en Instagram y el bombero compartió su primera foto con Adelina.

José ha confesado que aunque muchas personas le escriben para animarle, otras se están dedicando a hacerle daño con las cosas que le dicen. “Me preocupa mucho el estado mental y emocional de algunos individuos para tener ese comportamiento. Una persona normal y de buen corazón actúa de otra manera. Por eso doy gracias a Dios por darme el valor y la fuerza para poner fin a una relación tormentosa que me traía muchas dudas, pues todas esas dudas se están resolviendo por sí solas”, ha añadido.

José, destrozado tras salir a la luz la relación de Adelina y Edu Neira

Para terminar, José Sánchez ha recalcado que el tiempo es sabio y pone a cada uno en su lugar y le ha pedido a sus seguidores que no le envíen nada. “Sé que lo hacéis con buena intención, pero no pasa nada. Los días pasan y las nubes cambian. Todo pasa por algo”, ha escrito al final de su texto. Por sus palabras, claro está que al exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ no le ha sentado nada bien que Adelina Seres haya rehecho su vida con Edu Neira.