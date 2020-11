Edu Neira ha compartido la primera foto con Adelina Seres . El exparticipante de ‘ La isla de las tentaciones ’, que se encuentra en Lanzarote con la ex de José Sánchez, ha querido presumir de su compañera de viaje y ha publicado la primera imagen junto a ella a través de su perfil oficial de Instagram.

Aunque están intentando ser bastante discretos con el tema de su relación, lo cierto es que los dos no dudan en compartir los mismos detalles de su impresionante viaje por la isla. De hecho, Edu ha cumplido 34 años en Lanzarote y no ha podido evitar dedicarle unas palabras a Adelina, junto a la que parece estar muy ilusionado en la actualidad.