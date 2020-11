Melyssa se sincera como nunca sobre su vida tras romper con Tom

La catalana no ha podido evitar emocionarse al hablar sobre este tema y ha confesado que desde siempre ha sido como una "muñequita de cristal" para sus padres. “Creo que por eso tengo tanta dependencia de ellos. Si me encuentro o mal o tengo algún problema solo me encuentro a salvo con mis padres”, ha señalado. Además, la joven tampoco ha dudado en hablar sobre su nuevo novio, al que ha presentado recientemente.