Julia Janeiro habla por primera vez de su personalidad: "Debo controlar mis impulsos"

Asimismo, la joven ha confesado cómo le gustaría estar dentro de diez años. "Trabajando de lo que me guste, graduada de lo que quiera estudiar y viajando mucho", ha dicho la hermana de Andrea Janeiro, con la que podrá verse más a menudo dada la cercanía, pues ambas viven en la misma ciudad. "Por ahora me quedo en Madrid. No sé si en algún momento de mi vida cambiaré de opinión o si las circunstancias me llevarán a mudarme a otro sitio", ha explicado.