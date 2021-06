Como no podía ser de otra manera, Kiko Jiménez ha querido compartir cada detalle con sus seguidores. "Me he cogido un apartamento con unas vistas y una terraza preciosa y, también, muy económico", ha expresado ilusionado el que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Además, el joven ha enseñado cada rincón de la que será su vivienda durante unos meses. Eso sí, el novio de Sofía Suescun ha confesado que aún le queda afrontar lo más difícil: la distribución del apartamento.