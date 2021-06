Aparte de confesar todas sus operaciones estéticas, Marina también ha revelado todos sus retoques estéticos. Y es que, la andaluza se ha sometido a cinco retoques estéticos para los que no ha tenido que pasar por quirófano. “Solo me hago lo que creo que me hace falta. Si me retoco algo es para mejorar, no para empeorar”, ha apuntado la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’.