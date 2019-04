Kiko Matamoros comparte una nueva foto de su novia y la gente opina: "Amarla y adorarla"

La primera de ellas llegó el 19 de abril y se trataba de una fotografía de Marta en la playa luciendo un favorecedor bikini rojo. Esta publicación sorprendió a todos y pilló desprevenidos a sus seguidores. "La belleza no hace feliz al que la posee, sino a quien puede amarla y adorarla", escribía Matamoros.

Como era de esperar, a Kiko le ha llovido un aluvión de críticas... pero, una vez más, sus fans han estado ahí para dar la cara por él: "La gente te critica por envidia... Tú sé feliz con ella, o con la que quieras. ¡Es tu vida y la vida está para disfrutarla!", "Di que sí. El amor no entiende de nada. Sin peros. Así que, los que criticáis tanto, parad porque no sirve de nada. El amor solo se siente" o "Si hay amor, no importa la diferencia de edad", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.