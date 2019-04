Kiko Rivera habla como nunca de Isabel Pantoja y Chabelita: "Ha llegado el momento"

"Durante 13 años me he refugiado en el asqueroso mundo de las drogas y he tenido que visitar a mi madre en la cárcel", confiesa Kiko Rivera. En estas memorias, Kiko el exconcursante de 'Gran Hermano' ha narrado una de sus peores vivencias de la infancia, en la que el protagonista fue el fotógrafo Miguel Temprano disfrazado de payaso. Según cuenta Kiko, engañó a sus amigos para que pudieran hacerle unas fotos aplastado contra la valla del colegio. "Este episodio condicionó mi infancia", explica Kiko Rivera muy dolido.