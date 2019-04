Álex Lequio vuelve al hospital y provoca preocupación entre sus seguidores

El hijo de Alessandro Lequio y Ana Obregón ha publicado una imagen de su última visita al hospital . Álex Lequio , que está en el proceso de recuperación de un cáncer, ha hecho gala de su humor y ha escrito un ingenioso texto junto a la imagen. Eso sí, sus seguidores han mostrado preocupación al no contar el motivo de su cita con el médico.

"Ohh ‘Philipo’ de mis amores, tan rocinante como siempre y tan resonante como nunca. Eres como una versión ARCADE enfurecida de las óperas de Wagner. La única diferencia es que vas a tope de energía y no callas aunque te desconecten. Llevo media hora mirándote fijamente para que te apagues y no me recibes. Qué decepción.... Seguramente te hayas quedado sin wifi. ¿Esto va con mando?", ha escrito junto a la imagen de un monitor en el centro hospitalario.