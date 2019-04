Kiko Matamoros, pillado y fotografiado con una modelo tras romper con Cristina Pujol

La prometedora carrera profesional de la modelo Marta López Álamo

Esta joven promete dar mucho que hablar en el mundo del modelaje. Marta López representará a Jaén en el próximo certamen de belleza Miss World Spain. 21 años, 1,75 metros, estudiante de Administración y Dirección de empresas, viajera empedernida, amante del cine, los libros y la ópera, así la describen desde la página web oficial del certamen. "Estoy en un momento de mi vida en el que me encuentro bastante motivada. Estoy llevando súper bien la universidad, mi trabajo y mi dieta y mi entreno. Me siento viva cuando estoy activa y me encanta no parar aunque a veces el cuerpo te pida un respiro", escribía la joven en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 53 mil seguidores. Explosivos posados en lencería, recuerdos de sus viajes y momentos cotidianos de su rutina, son el tipo de fotografías que podemos ver en sus redes.