Jessica Bueno dice adiós a su melena y cambia radicalmente de look

La exconcursante de 'Supervivientes' y ex de Kiko Rivera, que vive en Londres con su marido, el futbolista Jota Peleteiro, y sus hijos, ha aprovechado su visita a Sevilla en las vacaciones de Semana Santa para visitar a su peluquería de siempre. Jessica Bueno ha sorprendido con un arriesgado corte de pelo y diciendo adiós a la larga melena que le ha acompañado en los últimos años.

Jessica Bueno ha apostado por cambiar su imagen para estrenar la primavera y dar la bienvenida en unos meses al verano. La ex del finalista de 'GH DÚO', Kiko Rivera, con el que tiene un hijo en común, ha decidido pasar estas vacaciones de Semana Santa en Sevilla y no ha dudado en pasarse por su peluquería de siempre para hacerse un cambio de look radical. Si quieres ver el resultado de su nuevo look, dale play al vídeo que encabeza la noticia.

La exconcursante de 'Supervivientes' está casada con el futbolista Jota Peleteiro, con quien vive en Londres con Francisco ( el hijo que comparte con Kiko Rivera ) y Jota, el hijo que tiene la pareja en común, ha enseñado en redes sociales el nuevo corte de pelo junto a una mini carta en la que explica el cambio de look.

"Ya solo me quedaban restos de mechas antiguas en las puntas y llevaba todo el invierno con ganas de cortar y quedarme con mi pelo natural sin tintes, ni mechas. A medida que pasan los años cada vez opto más por la naturalidad en todos los aspectos. Sabía que corte de pelo quería y merecía la pena esperar estos meses hasta poder venir a mi pueblo y que Inma mi peluquera de aquí me lo hiciera. ¿Os gusta mi cambio de look?", finaliza la publicación Jessica, a la vez que pregunta a sus seguidores qué les parece el nuevo corte de pelo

Los fans aplauden el cambio de look de la exconcursante de 'Supervivientes'

A la altura del mentón, Jessica Bueno ha sorprendido a sus seguidores con este corte de pelo que ha lucido y con el que ha querido sorprender a todos sus seguidores. El cambio, de lo más radical para ella que ha llevado melena larga siempre, ha encantado a todos y las imágenes se han llenado de comentarios positivos que aprueban con nota el cambio de look de la sevillana.

"New look for summer 🤪😜 Me he cortado un poco las puntas", ha escrito la exconcursante de 'Supervivientes', junto a otra imagen en la que ha posado con una sonrisa.