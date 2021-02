Con una fotografía del día de su boda, Irene Rosales ha compartido con sus seguidores un emotivo mensaje en el que expresa el dolor que aún siente por la pérdida. "Un año después sigo sin poder hacerme a la idea de que ya no te volveré a ver mamá y no sabes cuánto me duele... Me has dejado el alma rota... Te necesito siempre. Te amo mamá", ha escrito Irene en sus redes sociales.