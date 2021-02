Juanma Furio y Azahara Luque parecen estar hechos el uno para el otro. Desde que sus caminos se cruzaran por primera vez, allá por 2014, cuando dejaron atrás el anonimato para participar en ‘ Gran Hermano 15’, no se han separado. Han llevado a cabo numerosos proyectos en común, han formado una bonita familia y comparten una misma filosofía de vida que ambos muestran a través de Instagram. Una de las últimas aventuras de la pareja no ha tenido lugar en Málaga, a donde Juanma se mudó por amor hace más de una década, sino en Valencia. En concreto, en El Perelló, una localidad situada en el municipio valenciano de Sueca que se ha convertido en otro de los paraísos de los exconcursantes. Así es el espectacular piso que tienen los exconcursantes de 'GH'.

El maravilloso piso que los exconcursantes de 'GH' tienen en Valencia

La malagueña siente pasión por los materiales reciclados y no ha dudado en colocar muebles de lo más originales, pero siempre respetuosos con el medioambiente. “Este es nuestro saloncito del Perelló. Adoro llenar las paredes de nuestro hogar con preciosas fotografías de vivencias en familia. Siempre que entro me quedo mirándolas y sonrió recordando cada bonito momento vivido”, escribía la exconcursante.

Así es el nuevo proyecto de Juanma y Azahara "La casa de nuestros sueños en Málaga"

Sin embargo, aunque el piso de El Perelló parece una casa de ensueño para Azahara y Juanma, la pareja tiene un proyecto aún más prometedor entre manos. “El otro día os contaba que tenía una cita muy importante y, como no me aguanto, os cuento un poco más”, comenzaba la ‘influencer’, adelantando que la noticia está relacionado “con la casa de nuestros sueños”.

Azahara, que habitualmente se muestra muy cercana con sus ‘followers’, no ha dudado en contestar a algunas de sus dudas. La ‘influencer’ ha confirmado el proyecto de ‘casa de los sueños’ será en Málaga – y no en Valencia - y que se llevarán la mayoría de muebles que tienen en el hogar en el que habitualmente residen. No obstante, la malagueña no quiere precipitarse y ha insistido en que “aún queda” para la mudanza.