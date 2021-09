Kiko, que no tiene relación actual ni con su madre, su tío Agustín y otros miembros de la familia Pantoja – entre ellos y debido a esta situación, su propia abuela – ha asegurado haberse enterado de las malas noticias por la prensa. A través de sus redes sociales, el cantante se ha mostrado preocupado y no ha ocultado el malestar que siente al no poder estar acompañando a doña Ana en estos últimos difíciles momentos.

Consciente de que cabe la posibilidad de que su abuela materna muera en el hospital gaditano de Puerto Real en el que permanece ingresada, y temiendo no volver a verla y no poder despedirse, Kiko se ha puesto en contacto con su prima Anabel para tomar una decisión al respecto . La prima del artista, que acaba de contraer matrimonio con Omar Sánchez, también podría haberse enterado por los medios del delicado estado de salud de doña Ana. A pesar de la felicidad que siente después de haber casado en los juzgados, la colaboradora también estaría sufriendo mucho con toda esta historia. Algo que podría llevar a los dos primos a reunirse de nuevo y acercar posturas por su abuela.

"No sé cómo está. Sabéis que no me hablo con mi familia y tampoco nadie me ha avisado. Me he enterado igual que todos vosotros. Creo que tanto yo, como mi prima Anabel, porque ayer estuvimos hablando sobre ello", comenta el marido de Irene Rosales con cierto tono de preocupación en su voz.