Doña Ana, la madre de Isabel Pantoja, acaba de cumplir 90 años . Una cifra muy especial para la matriarca del clan, quien tristemente no recordará pues hace años que es víctima de la enfermedad del olvido. Sus nietos, en cambio viven por ella este día tan importante en su historia, donde el conflicto que enfrenta a la tonadillera con su hijo Kiko Rivera ha vuelto a ser puesto sobre la mesa.

Kiko no ha querido ni podido dejar pasar el cumpleaños de su abuela , a quien ha felicitado con una preciosa fotografía en la que se le puede ver junto a doña Ana cuando era solo un niño. Un recuerdo que revive el cantante y que acompaña de unas bonitas palabras que se han visto empañadas por la guerra mediática que tiene con su madre.

"Tuve la ocasión de despedirme de ti el día que marché de casa y besarte como nunca lo hice antes. Hoy es tu cumpleaños, 90 primaveras y no puedo estar a tu lado", comienza diciendo el hijo del difunto Paquirri, que podría estar mandando una indirecta a su madre con estas palabras, ya que hace años que su abuela no sale de Cantora y él, a día de hoy, no es bien recibido en su casa.