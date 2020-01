Kiko Rivera se pronuncia tras su presunta infidelidad a Irene Rosales: "Intentan hundirme"

Junto a una fotografía en la que podemos verle sentado en el suelo y lanzando su gorra, el exconcursante de 'GH DÚO' ha escrito las siguientes palabras: "Yo no me rindo. Intentan hundirme, pero no lo consiguen. Me puede quemar el dolor pero resurjo de entre mis cenizas con esa jodida sonrisa que tengo siempre en la cara. Que tengan un feliz y bonito día".