María Teresa Campos cuenta cómo que se encuentra Rocío Carrasco: "La he llegado a ver muy mal"

La mítica presentadora concedió una entrevista a ¡HOLA! hace unos días en la que contaba cómo está viviendo su ruptura con Edmundo Arrocet . En ella, María Teresa Campos explicó el motivo de su separación, cómo se encuentra en la actualidad y también cómo está la hija de la Jurado, con la que ha pasado las fiestas navideñas. Una confesión por parte de la periodista sobre Rocío Carrasco que no ha dejado indiferente a nadie.

La periodista malagueña tiene mucho cariño a la hija de Pedro Carrasco y así lo ha demostrado cuando le han preguntado cómo la vio cuando se reunieron en Nochevieja. "La gran alegría del Fin de Año ha sido ver a Rocío y Fidel. A ella la he llegado a ver muy mal y pensar...un día van a hacer un mal tan grande...No quiero ni decirlo. Pero ella estaba guapísima. Y Fidel también, que lo adoro", ha comentado Teresa.

Pero la presentadora no es la única que se ha deshecho en halagos con la Carrasco porque Terelu intervenía en la entrevista que ha dado a esa cabecera para dar su opinión. "Rocío hizo un esfuerzo muy grande para que mamá la viera bien", ha explicado la hija de la matriarca de las Campos, no sin apuntar que Rocío ha pasado unos "meses terribles".

Por su parte, la que fuera directora del mítico 'Día a día' ha sido muy clara para zanjar toda la polémica que rodea a la ex de Antonio David Flores: "lo que quiero decir es que, al final, se sabrá la verdad de todo. Algún día".

Teresa Campos quiere refugiarse en el trabajo tras su ruptura con Bigote

El principal objetivo de María Teresa en la actualidad es volver a trabajar. Así lo ha comentado en la extensa entrevista ofrecida a ¡HOLA!. "Cuando salgo por televisión, la gente me ve. Si voy a un programa, el pico de audiencia somos nosotras", ha confesado la comunicadora, a la vez que ha afirmado que tiene proyectos de futuro: "me gustaría hacer algo con quienes me llamaron hace tiempo".