Lorena también ha reflexionado sobre cómo se siente y ha asegurado que el tema de su enfermedad es algo que ya tiene totalmente asumido. “Eso no significa que no me genere incertidumbre, pero se aprende a vivir con ello. No tenemos otra opción. Nos ha tocado, así que habrá que llevarlo de la mejor forma posible”, ha señalado.