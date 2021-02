Iker Jiménez y Carmen Porter anuncian que amplían su familia: “Bienvenido Goldie”

La presentadora de ‘ Cuarto Milenio ’ e Iker Jiménez han ampliado su familia con una nueva mascota. Goldie ha llegado al matrimonio después de que Tao se pusiera malita y no pudiera superar la cardiopatía que sufría tal y como contó Carmen Porter en su canal de Youtube ‘Con C de Carmen’. Con la llegada de este nuevo miembro a su hogar, el matrimonio de investigadores televisivos de Mediaset intentará superar la dos muertes de sus mascotas que han vivido en un tiempo relativamente corto.

“Ya sabéis que Tao se puso muy malito, al final no pudo superar la cardiopatía que sufría. Al final ya no quería ni comer, ni nada, todo se fue complicando y se quedó dormidito. Ya se fue con Merlín", explicaba en el último vídeo de su canal, explicando que su primer perro también ya había fallecido, “Cuestión de vida y estas cosas pasan. Por desgracia los animales no duran tanto como algunas personas”, comentaba muy emocionada Carmen, que también fue intervenida a finales de 2020.