La ex gran hermana ha explicado sin tapujos el posible motivo del fin de su relación con Marcelo tras 'Gran Hermano'

Laura Campos, tajante sobre Rocío Carrasco: “Me tendrían que matar para quitarme a mi hija”

La exconcursante de 'GH' desenmascara a Carlos Lozano: “Me mintió el primer día que entré en Guadalix"

Once años después de proclamarse ganadora de 'GH 12' gracias a sus 'carpeteras', la vida de Laura Campos ha cambiado radicalmente. Todos la recordamos por su naturalidad y por la pasión con la que vivió el reality show. La joven se enamoró hasta las trancas de Marcelo Ciriaco, con el que comenzó una relación tras romper con su novio a través del confesionario. "Samu, lo siento tío, pero esto es lo que hay", expresó entre lágrimas la joven.

Ahora, aunque mantiene la esencia que le convirtió en uno de los rostros televisivos más queridos del momento, Laura Campos ya no es la misma que antes. Hace cuatro años tuvo a Triana (nos la presentó a nuestra cabecera en exclusiva) y, desde entonces, solo tiene ojos para ella. Eso sí, sincera como siempre, la de Parla ha dedicado unas palabras al que fuera compañero suyo en 'Gran Hermano VIP', Carlos Lozano. Además, ha hecho balance en Outdoor sobre su paso por televisión, cómo ha cambiado su vida desde que llegó su hija al mundo y hasta ha contado el motivo real que cree que pasó para que Marcelo y ella rompieran.

En octubre de 2010 pudimos verte por primera vez en televisión. ¿Cómo recuerdas tu participación en 'Gran Hermano'?

La recuerdo con mucha ilusión. Para mí fue uno de los momentos más bonitos de mi vida. Entraría una y mil veces más. Y no cambiaría nada. Ahora, quizá haría las cosas de otra manera, pero siempre se aprende de los errores, siempre sacas algo positivo.

¿Qué sentiste cuando Mercedes Milá te dijo que eras la ganadora?

Me lo preguntas y se me pone el bello de punta. A mi hija se lo pongo y se me saltan las lágrimas, me emociono. Para mí, 'Gran Hermano' fue un sentimiento por todo lo que viví dentro de la casa. Hoy en día me sorprendo al pensar que gané. Antiguamente se presentaban hasta 80.000 personas al casting y que entre toda esa gente me eligieran a mí es algo único. Yo fui auténtica en todo momento. Ahora la gente entra con todo estudiado e intentan engañar al espectador.

Viendo a la Laura Campos de hace once años. ¿Volverías a actuar igual?

Estoy segura de que si volviera a entrar en algún reality show actuaría de la misma manera porque soy así. Recuerdo que en el casting yo era de las que criticaba que la gente hiciera edredoning. Pero es cierto que si no lo vives no lo puedes entender. Si tienes sentimientos hacia una persona, cuando llevas un tiempo dentro de la casa se te olvida que te están grabando y que estás saliendo en la televisión. Estar allí y sin información del exterior hace que tengas la sensación de que los conoces desde hace un año. Para mí no eran simples compañeros. Eran mi familia. Yo me llegué a olvidar de la cara de mi expareja y de mis familiares.

¿Cuándo te diste cuenta de tus sentimientos por Marcelo?

Físicamente era un chico mono, pero no destacaba. Fue como me trató. Marcelo me dio el cariño que a mi me faltaba. Y con el transcurso del reality show, sobre las tres semanas, me di cuenta de que estaba pillada por él. Intentaba callarme y frenarme, pero soy una persona que todo lo que siento, lo digo. Y llegué a la conclusión de que si me estaba pasando eso era porque realmente yo no estaba enamorada de la pareja que tenía. A mi exnovio lo quería muchísimo. Es muy buena persona, pero el amor se nos fue apagando y me enamoré hasta las trancas de Marcelo.

¿Por qué se rompió vuestra relación?

Hoy en día no sé el motivo real de nuestra ruptura. Con el tiempo sí que me dijo una persona que pertenecía a su familia que había sido por un consenso con sus amigos. Ellos habían hablado de que querían vivir la vida y que mejor sin sus novias. Eso sí, pienso que sí que me quiso, a su manera, pero algo de sentimientos tuvo. Marcelo tenía la edad que tenía y se le subió un poco la fama a la cabeza. Había muchas chicas detrás, pero la culpa fue mía por dejar todo por estar con él. Ahora mismo me tendrían que demostrar mucho para poder dar un gran paso como ese.

¿Mantienes contacto con Marcelo?

Hace años que no hablamos. Con la única persona con la que tengo un poco de relación es con su padre, es un hombre excelente. En Navidad solemos mandarnos un mensaje y durante la pandemia también hemos hablado. Tengo muy buenos recuerdos de ellos y están en un trozo de mi corazón. Su familia siempre se ha portado muy bien conmigo.

¿Y con otros compañeros de tu edición?

Con Chari, que me llevé bien con ella dentro de la casa, pero fuera nos unimos más y también con Yago y Jhota. No es que nos veamos mucho, pero siempre que podemos hablamos. Son esos amigos que aunque no vea a diario sé que siempre están ahí.

Más tarde volviste a la pequeña pantalla como concursante de la cuarta edición de 'GH VIP'. ¿Entraste con la misma ilusión?

No fue lo mismo. Yo cuando accedí a entrar a 'GH VIP' había firmado un precontrato para participar en 'Supervivientes' pero la productora me llamó y me dijo que necesitaban a alguien por los abandonos de Julián Contreras y Belén Roca. Al final fuimos cuatro aspirantes y la audiencia decidió que yo fuera una de las concursantes. Lo malo es que yo entré cuando quedaba un mes para que terminase la edición. La audiencia tenía ya sus favoritos y el pescado estaba más que vendido. No es lo mismo que entrar desde el principio que conoces a la gente de cero y creas tus propias tramas.

¿Cómo fue convivir con Carlos Lozano?

Desde casa me gustaba mucho. Cuando entré yo advertí que no puedo dormir al lado de alguien que ronque. Él, para llevarme a su terreno, me dijo que me fuera a su habitación ya que Rappel roncaba mucho. Y después, Laura Matamoros me dijo que fuera con ellos y me transmitió buena sensación y le hice caso. Un día se cambió Carlos Lozano a nuestra habitación y roncaba muchísimo. Me mintió el primer día para que formase grupo con él.

Carlos actuaba de una manera y durante las galas se convertía en otra persona. Era encenderse los focos, el cambio de pilas y se ponía como un caballo desbocado y nervioso. Él quería llamar la atención y buscaba discusiones ya que fuera del directo no decía lo mismo que durante la gala. Se notaba que era una persona con tablas que sabía que hacer y decir en cada momento. Para mí no fue difícil convivir con él porque yo me encaro con quien sea.

Hace unos meses, tu compañera de 'GH VIP' Laura Matamoros confirmó que está esperando su segundo hijo. ¿Tienes relación con ella?

Hace dos años que no hablo absolutamente nada con ella. Perdimos el contacto y a mí si no se preocupan por mantener una relación tampoco voy a ir detrás de nadie.

Si hubiese un reencuentro de 'GH' para aclarar cuentas pendientes, ¿con quién te gustaría entrar?

Yo he discutido con todo el mundo, pero después he hecho las paces. No soy rencorosa y me daría igual con quien entrar. Que me metan para lo bueno y para lo malo. Al final, soy una persona que ha aprendido a convivir con todo tipo de personas. Si que tengo claro que si pudiera elegir sería con Yago Hermida. Creo que formaríamos un buen tándem y que la audiencia se divertiría con nosotros.

¿Te gustaría volver a la pequeña pantalla como concursante de algún reality show?

Depende del programa. 'GH DÚO' me encantaría porque aunque me metiesen con alguien con quien no tengo buena relación al final convives con más personas y no tienes que hacer mucha vida con él. Respecto a 'Supervivientes' antes si que tenía más ilusión, pero ahora me daría miedo por el hecho de que a mi hija le pasase algo grave y estar tan lejos. Tiene que ser duro, pero si ha estado gente como Carmen Lomana como no voy a poder yo. Yo creo que es mejor ser fuerte mentalmente que físicamente. Y donde no iría es a 'La isla de las tentaciones' ya que lo veo para personas más jóvenes.

¿Te has llevado alguna decepción con algún exconcursante o alguien perteneciente al mundo de la televisión?

No porque he aprendido que no puedes confiar ciegamente en nadie. En todo caso sí puedo hacerlo en alguien es en mi madre. Si alguien cercano tuyo puede traicionarte como no lo va a hacer alguien con el que tienes relación desde hace unos meses. Desgraciadamente vivimos en un mundo en el que la gente te vende por dinero y no me sorprendería que alguien hablase de mí.

Siempre has estado activa en redes sociales comentando todo lo que concierne a la prensa del corazón. ¿Has visto el documental sobre Rocío Carrasco?

Sí que lo vi, pero hubo en momento en el que desconecté. Lo poco gusta y lo mucho cansa. Rocío Carrasco ha demostrado muchas cosas con documentación, cosa que Antonio David Flores no ha hecho. Él siempre ha hablado mucho, pero sin pruebas. Eso sí, como madre que soy ahora, me tendrían que matar para quitarme a mi hija. Yo no dejaría de saber de ella. A mí, aunque me la quieran quitar, tendrían que enterrarme para hacerlo.

El cambio de vida de Laura Campos: de ganar 'GH 12' a vivir alejada de la televisión

¿A qué te dedicas en la actualidad?

Llevo más de tres años como asesora de vida saludable. Me va súper bien y estoy muy contenta. Este mes hemos lanzado la nueva web y trabajo desde casa. Nuestros productos son naturales y mi labor es ayudar a las personas a conseguir su objetivo, desde bajar de peso hasta mantenerse en forma. Me dedico a eso y a cuidar a mi hija. Estoy volcada con ella desde que nació.

¿Qué sentiste al verla por primera vez?

Es inexplicable. No la cambio por nada ya que con ella conocí el verdadero amor. Pasaría, otra vez, por todos los dolores por tal de tener a mi hija a mi lado. Cuando no está siento que me cae la casa encima es un trocito de mí que desde que nació está a mi vera. Un dato curioso es que yo tengo los dos dedos del medio de los pies unidos y ella lo ha heredado.

Pero también tiene sus cosas negativas ya que te cambia la vida completamente y te condiciona en todo. Desde que nace hasta el final de tus días sufres por el bienestar de tu hija. Además, yo no soy de dejarla en algún lado para irme por ahí. Yo me la llevo a todos lados. Pero sí que es verdad que toda madre necesita tiempo para ella misma.

¿Ha sacado Triana tu lado impulsivo y pasional?

Triana tiene mucho genio. Entre que yo tengo mucho carácter y su padre igual, imagínate ella (risas). Pero es una chica muy cariñosa e inteligente. La ves hablar y parece que tenga dos o tres años más. Es un encanto y he tenido muchísima suerte.

¿Te gustaría tener más hijos?

Alguna vez me lo he planteado, pero no porque me apetezca....Es más el hecho de no dejarla sola. Yo en ciertos momentos he necesitado el apoyo de mis hermanas para contar cosas a mis padres. Un hermano hace mucho y si tuviera otro hijo sería por ella. Pero a veces me paro a pensar y hay familias en las que los hermanos no se miran ni a la cara. Lo que tenga que venir vendrá.

Y respecto al amor, ¿cómo está tu corazón en estos momentos?