La madrileña ha sido muy clara con sus fans y ha respondido lo siguiente cuando le han preguntado por el andaluz: “Hostia, Marcelo. Es verdad… Marcelo. No tengo trato”. La cosa no ha quedado ahí y Laura ha recalcado que su relación con él es “nula”.

Por si esto fuera poco, cuando uno de sus seguidores le ha preguntado por el motivo real de su ruptura esta ha sido su contundente respuesta: “Aún ni lo sé la verdad. Pero así resumido, el juego de él llegó a su fin”. Por su respuesta, claro está que la ruptura de la joven y el andaluz no fue nada amistosa.

Aunque la relación de Laura Campos y Marcelo es nula en la actualidad, la ganadora de ‘Gran Hermano’ ha asegurado que con quien sí que sigue manteniendo contacto es con Yago, con Chari y con Jhota. Además, ha dejado claro que no se arrepiente de nada de lo que hizo en el reality porque hizo las cosas tal y como las sintió. “Si me pilla ahora el tema, otro gallo cantaría”, ha matizado.

Laura Campos aclara si tiene pareja

Aprovechando este momento de sinceridad con sus seguidores, Laura Campos ha aclarado cuál es su situación sentimental actual. Tal y como ha explicado ella misma, su corazón no está preparado para ello y vive muy feliz y muy a gusto. “Yo ya conocí al amor de mi vida. La tengo conmigo y no me hace falta nada más”, ha señalado haciendo referencia a su hija.