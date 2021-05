La 'familia imperfecta' de la hija de Kiko Matamoros, a la que recientemente se unía un nuevo miembro canino , ha cogido el coche y pasado el día en el Safari de Aldea del Fresno, en Madrid. En este recinto, Mati ha podido dar de comer zanahorias a algunos de los animales que se encuentran en semilibertad dentro de este parque madrileño, en el que no solo él ha disfrutado a lo grande.

Laura y Benji están intentando tratar de recuperar el tiempo perdido en estos últimos meses y poner todo lo que esté en sus manos para que la familia que han formado no acabe dividida. A los pocos días de que se filtrase la noticia del embarazo de la influencer, fueron vistos de nuevo.

Tal y como comentaba ella misma, a la pareja le hubiese gustado esperar un poco más , al menos hasta superar el primer trimestre de embarazo, para hacer pública la noticia. No sabemos si esto hubiese retardado la reconciliación entre Laura y Benji, aunque lo cierto es que desde entonces ambos disfrutan de todo el tiempo que pueden en familia.

Laura Matamoros y Benji Aparicio, una relación de idas y venidas

Esta breve pausa en su relación apenas ha durado unos meses, aunque no ha sido la única que han tenido. Cuando Laura Matamoros se fue a concursar en 'Supervivientes', llevaba saliendo muy poco tiempo con el chef de 'No Name Bar'. A su regreso, la pareja realizó un viaje por diferentes países del que la joven regresó embarazada de Mati.