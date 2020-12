Laura Matamoros pide ayuda para controlar a su hijo Matías: "Lo paso bastante mal, me saca de mis casillas"

“He estado pensado y quería contaros esto, a ver si me podéis ayudar”, comenzaba diciendo la influencer. La hermana de Anita y Diego Matamoros explicaba que su hijo Mati está ahora mismo “en la etapa de rabietas” y son un poco “insostenibles”. “Entra en negación, se vuelve medio loco y vuelve loco a todo el mundo”, explicaba sin poder evitar sonreír. “Yo me rio ahora, pero hay veces que lo paso bastante mal porque me saca de mis casillas”, aseguraba. Laura Matamoros ha compartido esta experiencia públicamente para pedir consejo a sus seguidores y saber cómo puede hacer para controlar las rabietas que sufre su hijo, que tiene dos años y medio.