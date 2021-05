Laura Matamoros ha descubierto que está embarazada tras romper con Benji

Tal y como ella misma ha reconocido, todavía es muy pronto y le habría gustado hacer pública la noticia de otra manera. " Estoy de siete semanas . Es lo más maravilloso que me podía esperar, aunque la situación no es la más idílica del mundo", ha reconocido la que fuera ganadora de 'GH VIP', que hace unas semanas ponía punto y final a su relación con Benji por segunda vez.

La hija de Kiko Matamoros ha enseñado la primera ecografía

Además, Laura Matamoros ha mostrado a cámara la primera ecografía de su bebé. "Me vuelvo loca cada vez que lo pienso. No puedo dejar de mirarlo", ha comentado la orgullosa mamá en un hilo de voz y con los ojos anegados en lágrimas. "Me emociono porque es algo que quería desde hace mucho tiempo. Me hace muy feliz, aunque sí es verdad que muchos vais a cuestionar la situación…pero eso no importa, lo importante es luchar por ser felices y por dar lo mejor de nosotros mismos para nuestra familia”, ha sentenciado la hija del colaborador de 'Sálvame', que es plenamente consciente de que esta noticia iba a dar mucho que hablar.