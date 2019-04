Laura Matamoros comparte su foto más tierna con su madre: "Mi primera influencer"

No hay ninguna duda de que la relación entre Laura Matamoros y su madre siempre ha sido plena y a prueba de fuego. Lejos de la guerra en la que un día ella también entró con su padre Kiko Matamoros, para Laura su madre siempre ha sido su descanso, su amiga fiel y la mejor confidente en todas sus decisiones y cuando las circunstancias se le han puesto a la influencer más adversas.

Una relación que resulta ahora más estrecha al verse Laura Matamoros en el papel de madre y entender todos los esfuerzos que Marián ha hecho por sus hijos a lo largo de todos estos años y de los que ella no era tan consciente.

"My 1st Influencer, mi madre. 💕 “Pase lo que pase, sigue siempre adelante “ Algo que desde pequeña me ha dicho, y así es. Gracias a ella he seguido creciendo como persona ♥️ ", ha escrito Laura sobre lo que significa para ella tener cerca a su progenitora.