Makoke manda un mensaje a Kiko Matamoros y le hace una petición a Cristina: "Él sabrá"

Hablando sobre Cristina Pujol, con la que Kiko Matamoros ha roto su relación, Makoke ha explicado que cree que Cristina le debe algo: "No he hablado con Cristina, ya he dicho que me gustaría que me pidiera disculpas de la exclusiva que dio para 'Lecturas'. Dijo unas palabras muy feas y no me conoce de nada".