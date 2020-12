Edurne está esperando su primer bebé junto a David De Gea

La cantante deslumbra luciendo tripita con sus modelitos premamá

Hoy es veintidós de diciembre y eso solo significa una cosa. Y no, no es la Lotería, ¡es el cumpleaños de Edurne! La polifacética artista cumple hoy 34 años en uno de los momentos más especiales de su vida: embarazada de su primer bebé junto a David de Gea, tras diez intensos años de amor. Con motivo de su primer aniversario como futura mamá, desde 'Outdoor' vamos a hacer un repaso por los espectaculares looks de premamá que ya ha lucido hasta la fecha.

Y es que, en tan solo unos meses, la jueza de 'Idol Kids' está marcando tendencia en eso de lucir barriguita. Diseños ceñidos, escotazos, estampados y mucho glamour. No te pierdas este repaso por el vestidor de premamá de la madrileña y copia sus estilismos para estas Navidades.

Su primera aparición pública como embarazada

Tras anunciar públicamente su embarazo (el pasado cinco de noviembre), sus seguidores no hacían otra cosa que esperar con ansías su primera aparición pública como premamá. Y por fin llegó el día. La también jueza de 'Got Talent', que no se hizo mucho de rogar, se subió al escenario a los pocos días del comunicar la feliz noticia para interpretar el repertorio de su nuevo álbum de estudio, 'Catarsis’.

Muy emocionada, la madrileña quiso dedicarle unas palabras a su bebé: "A la persona que más quiero, a la persona más importante", comentaba ante su público, mientras se acariciaba con ternura la incipiente barriguita. Un concierto de lo más especial para la cantante, que eligió para esta fecha tan significativa un ajustadísimo mono negro de tirantes con la espalda al descubierto que le permitía lucir tripita a la perfección. La verdad, no se nos ocurre una reaparición más épica y emotiva que esta…

¡La premamá más sexy! Escotazo y bien de pierna

Si por algo se está caracterizando el embarazo de la intérprete de 'Tal vez' es por arriesgar a la hora de elegir modelito. El ejemplo perfecto es este lookazo con el que hizo deslumbró en la alfombra roja de los premios de Los 40 Principales, a los que asistió para entregar la estatuilla al mejor artista o grupo en categoría latina. La artista apostó por este diseño negro de manga abullonada, con escotazo y bien de pierna. Un modelito de infarto que combinó con un elegante recogido que le permitía igualmente presumir de melenita. No podía estar más guapa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Edurne (@edurnity)

Sencilla pero arreglada: el look 'pijamero' de la cantante

Pero cuando Edurne se baja de los tacones, no pierde ni una pizca de su elegancia. Y es que, a juzgar por las imágenes que comparte a través de sus redes sociales, la jueza está monísima hasta para estar por casa y cocinar unas croquetas. En uno de los últimos directos que hizo en su perfil oficial de Instagram, la cantante lució un ajustado jersey a rallas blanco y negro con el escote bordado en detalles lenceros. La prueba irrefutable de que en casa se puede estar cómoda a la par que divina de la muerte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Edurne (@edurnity)

¡Al más puro estilo Mamá Noel!

Cuando su legión de seguidores creía haberlo visto todo, llegó Edurne y volvió a sorprenderles. La cantante, compositora, actriz y modelo acaparó todos los focos con su look más navideño: un enorme abrigo rojo de pelo (estilo osito de peluche) y una altísima coleta de caballo luciendo unos pendientes dorados con forma de estrella tamaño XXL. Sin ni siquiera planteárselo, la artista se ha convertido en fuente de inspiración para las noches de Navidad...y es que estamos seguros de que más de uno cogerá este look como inspiración para celebrar la Nochebuena.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Edurne (@edurnity)

Mezcla de estilos: Edurne arriesga ¡y gana!

Y, por último (¡pero no menos importante!), este original modelito de estilo vintage con el que la jueza deleitó a sus fans interpretando un emotivo villancico en el segundo trimestre de su embarazo. Se trata de un minivestido camisero de manga corta y corte trapecio con estampado geométrico en color blanco y negro. Nuevamente con una cola de caballo bien alta, la jueza de diversos programas de Mediaset combinó este look con unas medias negras bien tupidas y uno de los calzados de más de moda de esta temporada: unas botas militares en color blanco. Si es que no se le escapa una...

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Edurne (@edurnity)