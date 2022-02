Ya no hay marcha atrás para Laura Matamoros . La que fuera ganadora de ' Gran Hermano VIP ' ha tomado una importante decisión que llega justo después del nacimiento de su segundo hijo , Benji. La hija de Kiko Matamoros quiere dar un giro radical a su vida y, por eso, ha decidido dar el paso hacia nuevos hábitos. Para eso, la influencer ha adoptado una medida de lo más concienzuda que ha compartido con su seguidores a través de Instagram.

Es más, la que fuera ganadora de la cuarta edición de 'GH VIP' se ha propuesto tomarse esta nueva etapa con la mayor naturalidad posible. Tanto es así, que hace apenas unos minutos la de Madrid bromeaba con sus seguidores sobre su último 'fitting' en una show room. "Es tarde tengo evento y os reconozco algo: no me entran los vestidos ", ha comentado en tono de humor.

Quizá por eso, la hija de Marián Flores ha decidido tomarse en serio sus rutinas deportivas y acudir al gimnasio de manera asidua junto a su entrenadora de confianza. Pero, a pesar de sus ganas, todavía hay ciertos ejercicios que se le resisten . "Parece mentira que no pueda hacerlo, pero realmente tengo muy poco tono muscular y estoy bastante flojita. Poco a poco volveré", ha señalado, insuflándose a sí misma una dosis de ánimo.

"He ido al endocrino para empezar con un seguimiento estricto y poder alcanzar mis objetivos y estar controlada por un profesional. La verdad es que me ha encantado y he salido muy motivada", ha señalado Laura Matamoros, que les ha prometido a sus seguidores que les mantendrá informados al detalle de esta nueva etapa de su vida para la que ha tomado esta importante decisión.