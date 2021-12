La hija de Kiko Matamoros tiene todo preparado para la llegada del hermanito de Mati, su primer hijo. La exconcursante de 'Supervivientes' siempre ha tenido un gusto muy especial para la decoración y, aunque las cosas básicas ya están colocadas en la habitación que tendrá su segundo hijo en común con Benji Aparicio , Laura, haciendo gala de su perfeccionismo, puntualiza que aún no tiene todo como realmente le gustaría.

La emoción que siente ante su inminente llegada se puede apreciar en la mirada y en el tono de voz de la influencer que, muy emocionada, ha querido enseñar el dormitorio del bebé que espera. "Todavía no tengo todo puesto como me gustaría tenerlo, pero para que veáis la cuna y el cambiador", dice segundos antes de mostrar a cámara la habitación del pequeño 'Little B'.