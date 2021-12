"No puedo decir que fuera un parto bueno, ni mucho menos. No me hizo efecto la epidural, y no es broma. Convulsionaba del dolor y venía con una vuelta de cordón. Costó algo más de la cuenta, pero olvidé todo cuando le vi", reconocía a influencer hace unas semanas mientras rememoraba su primer parto de cara al nacimiento de su segundo bebé.