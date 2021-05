Adara Molinero aclara si quiere tener más hijos

La exconcursante de 'GH' ha aclarado si le gustaría volver a quedarse embarazada

Adara Molinero ya es madre de Martín, su hijo en común con Hugo Sierra

Adara Molinero es uno de los rostros que más interés generan de nuestro panorama televisivo. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' recibe a diario cientos de miles de preguntas sobre su vida, sus trucos de belleza, sus rutinas alimenticias y un largo etcétera. Sin embargo, hay una que se repite especialmente. Ante el aluvión de comentarios sobre si le gustaría tener más hijos, la influencer ha decidido aclarar las dudas de sus fans y dar por fin respuesta a la pregunta del millón.

A tan solo un mes de celebrar su primer aniversario con Rodri Fuertes, Adara se ha planteado la posibilidad de volver a ser madre. Ella siempre lo ha dicho: la maternidad ha sido, sin duda, una de las experiencias más bonitas y satisfactorias de su vida. Además, le regaló a lo que más quiere en este mundo, que es su hijo Martín.

Por eso, la que fuera concursante de 'GH VIP' hay días que le da vueltas a la posibilidad de volver a quedarse embarazada. Y no solo ella, también sus seguidores. Sus más de 841.000 seguidores de Instagram parecen estar como locos por volver a ver a la madrileña con su tripita de embarazada y, por eso, no hacen otra cosa que preguntarle si se trata de algo que podremos ver en un futuro no muy lejano.

"Me lo preguntáis tantísimo...", ha reconocido la exhabitante de Guadalix de la Sierra, que ha aclarado todas las dudas sobre una posible futura maternidad. Tal y como ella misma ha explicado, tiene sentimientos encontrados al respecto. "Hay veces que sí lo pienso y hay veces que no. No tengo ni idea", ha señalado la exazafata de vuelos con cierto tono de duda y confirmando que sí se trata de un pensamiento que le ronda habitualmente la cabeza.

Y no es para menos, porque Adara Molinero se encuentra atravesando un momento muy dulce de su vida, disfrutando de su historia de amor junto a Rodri, del que se ha declarado locamente enamorada. "Eres luz en mi oscuridad", ha escrito la influencer refiriéndose al exnovio de Bea Retamal al que no hace más que dedicarle bonitos mensajes públicamente.

Algo que contrasta directamente con el comienzo de su romance, cuando la pareja se mostraba algo huidiza y prefería mantener su relación en un plano más personal. Sin embargo, con el paso del tiempo, a los enamorados se les hace difícil contener su pasión y no gritar su amor a los cuatro vientos.

Tanto es así, que la exconcursante de 'Gran Hermano' ha aprovechado esta interacción con sus seguidores para defender su relación con Rodri y poner un punto en la boca a todos aquellos que se encargaban de asegurar que lo suyo no era más que una farsa.

"Llevamos juntos once meses. Fijaros que al principio decían que era un montaje, etc. Pero bueno, todo se demuestra con el paso del tiempo", ha señalado la joven con cierto orgullo en unas historias de Instagram que no han hecho otra cosa que confirmar el gran momento personal que atraviesa.

No sabemos si a la mamá de Martín le rondará la idea de volver a ser madre -precisamente- con su actual pareja, pero lo cierto es que, a juzgar por lo enamorados que están y la buena química que hay entre ellos, es muy posible que Adara vea al madrileño como el futuro papá de su bebé.

Adara Molinero reacciona a la confirmación del embarazo de Laura Matamoros

Es más, a raíz de la confirmación del embarazo de Laura Matamoros, los seguidores de Adara han vuelto a instarla que sea ella la próxima influencer que se lance a la aventura de la maternidad. Tras las bonitas declaraciones de la hija de Kiko Matamoros hablando sobre su “familia imperfecta”, la exazafata de vuelo le ha respondido con el siguiente mensaje:

"Las familias son imperfectas, creo que se debería de empezar a normalizar. No es lo que sale en las películas. Las personas somos imperfectas. Os deseo muchísima felicidad y mucha salud para ese precioso bebé", ha comentado la expareja de Gianmarco Onestini.

Ha sido entonces cuando un usuario de las redes sociales le ha 'rogado' a la exconcursante de 'Gran Hermano' que sea ella la próxima en anunciar su embarazo. "La siguiente tú. Otro bebé más, por fi", ha señalado esta internauta, que ha obtenido como respuesta una carcajada por parte de Adara Molinero, que se ha visto en la obligación de aclarar si tiene el deseo de tener más hijos.